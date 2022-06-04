Отец Агаларова: Гамид состоялся именно в «Анжи». Все мальчишки мечтали там играть

Руслан Агаларов, отец лучшего бомбардира прошедшего сезона в РПЛ Гамида Агаларова, высказался о будущем «Анжи».

«Гамид начинал в юношах: тогда была академия «Анжи». Это был флагман дагестанского футбола. Все мальчишки мечтали играть в структуре клуба. Гамид начинал свой путь и состоялся именно в «Анжи». Очень жаль, что произошла такая ситуация», - сказал Агаларов «Чемпионату».

Напомним, накануне апелляционный комитет РФС отказал «Анжи» в выдаче лицензии для участия в первенстве ФНЛ. Клуб подал апелляцию, однако в организации не стали ее рассматривать, сославшись на нарушение порядка и сроков ее подачи.