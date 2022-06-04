Почеттино будет уволен из «ПСЖ» после разговора с гендиректором клуба

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино будет уволен в течение последующих нескольких дней после возвращения генерального директора клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Как сообщает в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо, вместе со специалистом свой пост покинет спортивный директор парижан Леонардо.

Ранее сообщалось, что парижский клуб будет вынужден выплатить 15 миллионов евро 50-летнего аргентинцу в качестве неустойки за досрочный разрыв действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

Одним из главных кандидатов на место Почеттино является нынешний наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью.

Напомним, Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января прошлого года. Под его руководством парижане стали чемпионами Франции, а также завоевали Кубок и Суперкубок страны.