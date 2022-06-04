Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин подписал контракт с «Панатинаикосом»

Экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Прошлым местом выступлений 32-летнего вратаря является греческая «Янина», за которую в прошлом сезоне он провел 22 матча, пропустил 20 голов и отыграл 11 «сухих» встреч.

Ранее Лодыгин уже успел поиграть за «Олимпиакос» - в 2019 году. В общей сложности на его счету три игры за команду из Пирей и два пропущенных мяча.

За «Зенит» Лодыгин выступал с 2013 по 2019 годы. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды - Суперкубка страны.