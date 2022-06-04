Дубль Синани принес Люксембургу победу над Литвой в Лиге наций

В матче первого тура дивизиона С Лиги наций сборная Люксембурга на выезде обыграла команду Литвы.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил нападающий Данел Синани.
Таким образом, на данный момент Люксембург с тремя очками возглавил турнирную таблицу группы 1 лиги С. Литва опустилась на последнее место.
Турция и Фареры проведут свой матч позже.
Лига наций. Дивизион С
Группа 1
1-й тур
Литва - Люксембург - 0:2 (0:1)
Голы: Синани, 44; 78.
источник: «Советский спорт»