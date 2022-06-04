Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон согласовал личный контракт с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о переходе 25-летнего голкипера Дина Хендерсона.

Как сообщает 90min, вратарь уже согласовал условия личного контракта с «сороками». Однако руководство английского клуба не планирует платить за его переход более 23 миллиона евро. Хендерсон является вторым голкипером в стане «манкунианцев» вслед за Давидом де Хеа.

В сезоне-2021/22 он сыграл лишь в двух матчах клуба в АПЛ и пропустил четыре гола. Действующий контракт с «красными дьяволами» истекает 30 июня 2025 года.