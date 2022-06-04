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Евгений Савин рассказал о планах переезда клуба «Красава» на Кипр

Ранее блогер покинул Россию вместе со своей семьей.
04 июня 2022 21:57
автор: Александр Бойченко

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин рассказал о дальнейших планах существования команды на Кипре.

«Мы в понедельник-вторник определимся с клубом на Кипре – после этого будет конкретика. Вся команда перевезена не будет лишь несколько игроков. Остальным поможем устроиться в РФ», сказал Савин «Чемпионату».

Напомним, что команда «Красава» была основана в 2021 году. Ранее коллектив выступал в ФНЛ-2. По итогам сезона-2021/22 клуб Савина занял третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах.

источник: Чемпионат.com
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