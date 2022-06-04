Федун поблагодарил игроков и персонал «Спартака», и рассказал о давлении на Ваноли и Каттани

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун произнес речь во время празднования столетнего юбилея клуба.

«Я бы хотел поздравить нашу команду. К сожалению, тут нет наших футболистов. Всем им большое спасибо.

Большое спасибо Ваноли и Каттани. Несмотря на давление из посольства и министерства Италии, ребята все остались здесь и продолжают работать с нами. За это им огромное спасибо

Хотел бы сказать спасибо всему тому персоналу. Хотя знаю, что нас любят хаять. Поверьте мне, такой организации нет ни в одном клубе России, мы действительно лучшие», - приводит слова Федуна «Чемпионат».

Напомним, по окончании сезона Федун намекнул, что уходит от управления клубом. По информации СМИ, Леонид Арнольдович продал свою долю «Лукойлу»

«Спартак» занял десятое место в чемпионате России, однако смог завоевать Кубок страны.