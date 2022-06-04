В «Химках» прокомментировали слухи вокруг перехода Лантратова в «Зенит»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с действующим вратарем команды Ильей Лантратовым, которого в последнее время сватают в «Зенит».

«Все проявляют интерес к Лантратову, но какой-то конкретики я сказать не могу. Пытаются набить цену? Да, я видел, что кто-то на ставит на молодёжь в «Зените», а кто-то на Лантратова. Будет конкретика - будем обсуждать. Пока что ничего конкретного не могу сказать по этому поводу», - сказал Терюшков «Чемпионату».

Напомним, что Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года – на его счету 81 проведенный матч за команду, в которых он пропустил 102 гола и 30 раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Балтики» и «Факела». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.