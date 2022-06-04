Саутгейт назвал погоду причиной первого поражения Англии от Венгрии за 60 лет

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сослался на жаркую погоду в попытке объяснить поражение своей команды от Венгрии.

«Свою роль сыграла жара. Это сильно выматывало игроков. Я не хочу быть слишком строгим к ним. Это игры, на которых нам нужно учиться», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на зарубежные СМИ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Венгрии, для которой эта победа стала первой над англичанами за последние 60 лет. Единственный мяч с пенальти забил Доминик Собослаи.

Венгерская команда набрала три очка и после первого тура возглавила турнирную таблицу группы 3 лиги А. Этому также способствовала ничья в матче Италия - Германия (1:1).