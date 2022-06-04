«Понятия не имею». Саутгейт - о свисте венгерских болельщиков во время акции в поддержку BLM

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не знает причин, по которым болельщики сборной Венгрии освистали акцию британских футболистов в поддержку движения BLM в виде преклонения колена перед матчем между командами в рамах группового этапа Лиги наций.

«Мы делаем это, чтобы постараться просветить людей по всему миру. Я понятия не имею, почему люди освистываю этот жест. Молодые люди не могут знать, почему они это делают, поэтому на нее влияют люди постарше.

Решение УЕФА остается за другими людьми. Мы продемонстрировали свою позицию как команда, все знают, во что мы верим и за что выступаем», - приводит слова специалиста Sport24.ru, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Венгрии, для которой эта победа стала первой над англичанами за последние 60 лет. Единственный мяч с пенальти забил Доминик Собослаи.

Венгерская команда набрала три очка и после первого тура возглавила турнирную таблицу группы 3 лиги А. Этому также способствовала ничья в матче Италия - Германия (1:1).