ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Понятия не имею». Саутгейт - о свисте венгерских болельщиков во время акции в поддержку BLM

В Восточной Европе не приветствуют предматчевое коленопреклонение
04 июня 2022 23:48
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не знает причин, по которым болельщики сборной Венгрии освистали акцию британских футболистов в поддержку движения BLM в виде преклонения колена перед матчем между командами в рамах группового этапа Лиги наций.

«Мы делаем это, чтобы постараться просветить людей по всему миру. Я понятия не имею, почему люди освистываю этот жест. Молодые люди не могут знать, почему они это делают, поэтому на нее влияют люди постарше.

Решение УЕФА остается за другими людьми. Мы продемонстрировали свою позицию как команда, все знают, во что мы верим и за что выступаем», - приводит слова специалиста Sport24.ru, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Венгрии, для которой эта победа стала первой над англичанами за последние 60 лет. Единственный мяч с пенальти забил Доминик Собослаи.

Венгерская команда набрала три очка и после первого тура возглавила турнирную таблицу группы 3 лиги А. Этому также способствовала ничья в матче Италия - Германия (1:1).

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Роберто Манчини - о матче с Германией: Италия действовала наивно и сразу пропустила гол в ответ
Матч завершился со счетом 1:1.
05.06.2022 00:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
Бэйл - об игре со сборной Украины: Мы не будем перед ними извиняться, если выиграем
Уэльс сыграет с Украиной в финале стыковых матчей ЧМ-2022.
05.06.2022 00:23
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Понятия не имею». Саутгейт - о свисте венгерских болельщиков во время акции в поддержку BLM
В Восточной Европе не приветствуют предматчевое коленопреклонение
04.06.2022 23:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Италия сыграла вничью с Германией в первом туре Лиги наций
Счет в матче - 1:1
04.06.2022 23:48
Футбол
автор: Александр Бойченко
Саутгейт назвал погоду причиной первого поражения Англии от Венгрии за 60 лет
Матч прошел в рамках группового турнира Лиги наций
04.06.2022 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дембеле может стать первым трансфером «Челси» при новом владельце
30 июня футболист станет свободным агентом
04.06.2022 22:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Динь - о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: Он будет сердцем проекта
Француз продлил контракт до 2025 года.
04.06.2022 22:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
В «Химках» прокомментировали слухи вокруг перехода Лантратова в «Зенит»
Ранее соответствующая информация появлялась в СМИ.
04.06.2022 22:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
Кьеллини продолжит карьеру в MLS, игрок близок к подписанию контракта с «Лос-Анджелес»
Футболист выступал за «Ювентус» на протяжении 17 лет
04.06.2022 22:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Федун поблагодарил игроков и персонал «Спартака», и рассказал о давлении на Ваноли и Каттани
Владелец красно-белых отходит от управления клубом
04.06.2022 22:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
Венгры не встали на колени — и впервые за 60 лет победили Англию! Сенсации в Лиге наций продолжаются
<p>Венгры не встали на колени перед Англией, Манчини устоял с дублерами перед Германией. Лига наций продолжает удивлять В очередной игровой день в Лиге наций фавориты</p>
Английский «юмор». В Лондоне хотели навредить Медведеву, а сделали его номером один в мире минимум на месяц
Сомнений больше нет: 13 июня Даниил Медведев вновь возглавит рейтинг АТР. Он останется первой ракеткой планеты как минимум до конца Уимблдона, от которого был отстранен вместе с другими российскими теннисистами.
По стопам Лемье! Как наш хоккейный суперталант поборол рак
18-летний форвард из системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко справился с тяжелейшим недугом и вернется в хоккей, как звезда «Питтсбурга» Марио Лемье в 1993-м.
Бой с Дациком — «самоубийство» для Емельяненко?
Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком, хотя даже его преданные фаны уверены, что ему пора завязывать. «Плеймейкер» разбирается, что происходит с некогда звездой ММА.
Лига сенсаций! Франция продула Дании, Хорватия разгромлена Австрией, а Бельгия — Нидерландами
Третий игровой день в Лиге наций принес ряд неожиданных результатов.
Четыре претендента на замещение «Лиги Ставок» в РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Девочка из рекламы наконец-то выросла! Как Дарья Касаткина «воскресла» и стала нашей героиней «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема», который в эти дни завершается в Париже, лучший результат среди россиян показал не Даниил Медведев и не Андрей Рублев, а теннисистка, чье имя за последние годы успели забыть.
Трусова прыгнет в яму! Зачем наша звезда фигурного катания решила сменить вид спорта
Александра Трусова снова в топе новостей. Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине выступит... в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике. Турнир состоится в Москве 9 июня и организован ВФЛА.
Последний шанс Драго, экзамен Евлоева и дебют Фахретдинова. Расклад на UFC Vegas 56
5 июня в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC с участием многих представителей России, включая нашего звездного тяжеловеса Александра Волкова, который столкнется с Жаирзиньо Розенстрайком. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Американская Мечта будет разбита! Расклад и лучшие ставки на бой Камбосос — Хейни
5 июня в Мельбурне состоится грандиозный боксерский поединок между абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом и обладателем пояса WBC Девином Хейни. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика