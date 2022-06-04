Италия сыграла вничью с Германией в первом туре Лиги наций

Сегодня, 4 июня, на стадионе «Ренато Даль Ара» в Болонье состоялся стартовый матч Лиги наций в группе 3 между Италией и Германией. Команды сыграли вничью 1:1.

Гол в составе хозяев забил Лоренцо Пеллегрини (70-я минута). Спустя три минуты счет сравнял немецкий полузащитник Йозуа Киммих (73).

Таким образом, команды набрали по одному очку и разделяют 2-3 места в своем квартете, где еще выступают Венгрия (3 балла) и Англия (0).

Следующий матч подопечные Роберто Манчини проведут 7 июня дома против Венгрии, а Германия в этот же день примет Англию.

Лига наций

1-й тур

Италия - Германия 1:1

Голы: Пеллегрини 70, - Киммих 73

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Бираги (Димарко, 80), Кристанте, Фраттези (Риччи, 86), Тонали (Побега, 80), Пеллегрини, Политано (Ньонто, 65), Скамакка (Канчельери, 85).

Германия: Нойер, Хенрихс (Хофманн, 59), Рюдигер, Зюле, Керер, Горетцка (Гюндоган, 69), Гнабри (Раум, 80), Киммих, Мюллер (Хавертц, 70), Вернер, Сане (Мусиала, 59).

Предупреждения:

Пеллегрини (51), Флоренци (62), Керер (62), Тонали (66), Бастони (80), Хавертц (83), Вернер (89), Канчельери (90).