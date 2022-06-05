Бэйл - об игре со сборной Украины: Мы не будем перед ними извиняться, если выиграем

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о предстоящем финальном стыковом матче со сборной Украины за право попасть на чемпионат мира-2022. Очная встреча пройдет 5 июня и начнется в 19:00 мск.

«Принесем ли мы извинения сборной Украины, если лишим ее шансов на выход на чемпионат мира? Нет, как бы ужасно это ни звучало. Мы говорим о футболе, о турнире, на который мы тоже хотим попасть.

Мир сочувствует Украине, а всех объединяет спорт. Понимаем, насколько им важно добиться успеха, но мы хотим попасть на чемпионат мира», - приводит слова Бэйла Sky Sports.

Напомним, что игра состоится в Кардиффе 5 июня и начнется в 22:00 мск.