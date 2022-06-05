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Роберто Манчини - о матче с Германией: Италия действовала наивно и сразу пропустила гол в ответ

Матч завершился со счетом 1:1.
05 июня 2022 00:45
автор: Александр Бойченко

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат с Германий в первом туре Лиги наций (1:1).

«Матч был непростым, но нам удалось забить первыми. Жаль, что мы поступили наивно и тут же пропустили в ответ.

Многие игроки играли вместе впервые, но успели хорошо себя проявить. Они играли на одном уровне с выдающейся сборной.

Нам предстоит долгий путь. Германия – одна из лучших команд мира. Один матч еще ни о чем не говорит», - цитирует Манчини Football Italia.

Гол в составе хозяев забил Лоренцо Пеллегрини (70-я минута). Спустя три минуты счет сравнял немецкий полузащитник Йозуа Киммих (73).

Таким образом, команды набрали по одному очку и разделяют 2-3 места в своем квартете, где еще выступают Венгрия (3 балла) и Англия (0).

источник: Football Italia
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Роберто Манчини - о матче с Германией: Италия действовала наивно и сразу пропустила гол в ответ
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