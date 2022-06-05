Салах дал обещание «Барселоне» перейти в клуб летом 2023 года на правах свободного агента

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пополнит состав «Барселоны» по окончании сезона-2022/23. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно данным источника, 29-летний египтянин дал обещание руководству каталонской команды, что перейдет в стан сине-гранатовых на правах свободного агента. Ранее отмечалось, что футболист не может договориться с «мерсисайдцами» об условиях нового контракта.

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за клуб он отыграл 254 матча, забил 156 голов и отдал 63 результативных паса. Вместе с «красными» футболист стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов.

Действующий контракт Салаха с командой АПЛ рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 100 миллионов евро.