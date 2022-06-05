Никита Баженов: При положительных обстоятельствах трансферная стоимость Мартинса будет повышаться

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на появившуюся новость о том, что руководство красно-белых выкупило контракт опорного полузащитника Кристофера Мартинса.

Отметим, что клуб заключил с 25-летним игроком трудовое соглашение до конца сезона-2025/26. Согласно информации портала Transfermarkt, москвичи заплатили «Янг Бойз» за полноценный переход хавбека 6,4 млн евро.

– Мне кажется, на данный момент качественный легионер для усиления. Еще, насколько я знаю, он вписался в коллектив, знает много языков – это важно. Считаю, что при положительных обстоятельствах стоимость его трансфера будет повышаться. Мое мнение, он будет прибавлять, – цитирует Баженова портал Rusfootball.

Напомним, что Мартинс присоединился к «Спартаку» в конце января этого года на правах аренды. Всего за клуб он отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса. Вместе с красно-белым полузащитник стал обладателем Кубка России.