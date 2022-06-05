Стало известно, когда «Спартак» начнет подготовку к новому сезону

Московский «Спартак» определился с датой завершения отпуска.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболисты и тренерский штаб начнут подготовку к новому сезону 21 июня. В этот день игроки пройдут медобследование и заселятся на базу красно-белых в Тарасовке.

Добавим, что новый сезон для «Спартака» начнется матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Дата и место проведения игры пока не определены.

В минувшем сезоне московский клуб выиграл Кубок России, обыграв «Динамо» со счетом 2:1. В последний раз красно-белые завоевывали этот трофей в сезоне-2002/2003.