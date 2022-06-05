Крыховяк вернется в «Краснодар» по окончании своей аренды в АЕКе

Опорный полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий за АЕК на правах аренды до 30 июня 2022 года, вернется в расположение российской команды.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 32-летний поляк заинтересован в том, чтобы продолжить свои выступления в составе «быков».

Напомним, что Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе прошлого года из «Локомотива» за четыре миллиона евро. За это время он успел принять участие в 15 матчах за «быков», в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 гола.

В марте АЕК арендовал польского футболиста у команды РПЛ до конца сезона-2021/22 – на счету полузащитника два забитых мяча и два ассиста в девяти проведенных встречах.