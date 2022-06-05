«Ливерпуль» не будет покупать Гави

«Ливерпуль» отказался от идеи с приобретением полузащитника «Барселоны» Гави.

По информации Diario Sport, английский клуб не станет покупать 17-летнего футболиста, поскольку тот хочет остаться в испанской команде.

Ранее сообщалось, что »Барселона» предложила Гави новый контракт, который будет рассчитан до 2027 года. На хавбека также претендовала «Бавария».

Напомним, Гави оказался в системе каталонцев в 2015 году. За первую команду он играет с июля 2021-го.

В нынешнем сезоне испанец провел 47 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. Нынешний договор игрока истекает летом 2023 года.