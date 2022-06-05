Пономарев выразил сомнения в том, что Крыховяк нужен «Краснодару»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил возможное возвращение в состав «Краснодара» опорного полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 32-летний поляк планирует вернуться в российскую команду после того, как завершится его аренда в АЕКе, рассчитанная до 30 июня 2022 года.

– «Краснодар» же в последнее время играл своими силами, своими ребятами. Эти иностранцы только испортили футбол. Что касается Гжегожа, черт его знает, трудно сказать. А нужен ли он сейчас команде? Впишется ли он сейчас в эту новую команду? Посмотрим, время покажет, – цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе прошлого года из «Локомотива» за четыре миллиона евро. С тех пор он успел принять участие в 15 матчах за «быков», забив пять голов и отдав два результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2024 гола.

В марте АЕК арендовал польского футболиста у команды РПЛ до конца сезона-2021/22 – на счету полузащитника два забитых мяча и два ассиста в девяти проведенных встречах.