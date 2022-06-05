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«Милан» планирует подписать полноценный контракт с Флоренци

Игрок выступает за «россонери» на правах аренды
05 июня 2022 17:47
автор: Александр Шульгин

«Милан» планирует выкупить у «Ромы» права на полузащитника Алессандро Флоренци.

По информации Calciomercato, у футболиста, выступающего за команду на правах аренды, прописана опция приоритетного выкупа за 4,5 миллиона евро. Клуб надеется сбить эту цену, однако в случае, если руководству не удастся этого сделать, «россонери» все равно подпишут игрока.

В минувшем сезоне Флоренци провел 24 матча в Серии А, в которых забил два мяча.

Напомним, «Милан» стал чемпионом Италии впервые спустя 11 лет.

источник: Calciomercato.it
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