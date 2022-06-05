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«Какое-то сумасшествие»: Талалаев пожаловался на то, что «Рубин» и «Арсенал» взрывают рынок ФНЛ

«Ахмат» столкнулся с трудностями в поисках игроков в первом дивизионе
05 июня 2022 17:59
автор: Александр Шульгин

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что клуб не может подписать перспективных игроков из ФНЛ, поскольку вылетевшие из РПЛ команды предлагают потенциальным новичкам значительно более благоприятные финансовые условия.

«Ищем усиление в ФНЛ, но там происходит какое-то сумасшествие.

Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей. «Рубин» и «Арсенал» просто взрывают рынок», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона казанцы и туляки покинули РПЛ и будут выступать в ФНЛ. Накануне «Рубин» объявил о заключении контрактов с шестью игроками.

«Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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