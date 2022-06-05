Агент Оздоева: Предложения из Европы есть, но все пока на уровне обсуждения

Анзор Гаргаев, агент, представляющий интересы бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал, как обстоят дела с поиском новой команды.

«Есть ли предложения из Европы? Да. Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он – свободный агент. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Все-таки он живет там», – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, 29-летний Оздоев покинул «Зенит» 25 мая. В этой команде он играл с 2018 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник интересен двум московским клубам: ЦСКА и «Динамо».