Уэльс - Украина. Стартовые составы на финал отбора на ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Украины на финальный матч отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
Встреча в Кардиффе начнется в 19:00 по московскому времени.
Уэльс: Хеннесси, Робертс, Ампаду, Родон, Б. Дэвис, Н. Уильямс, Аллен, Рэмси, Джеймс, Бэйл, Мур.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Напомним, что в полуфинале отборочного турнира Украина обыграла команду Шотландии (3:1), а Уэльс взял верх над сборной Австрии (2:1).
Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
источник: «Советский спорт»