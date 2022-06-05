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Юран объяснил, почему Жирков и Мамаев покинули «Химки»

Тренер намекнул на недостаточный объем оборонительных действий футболистов
05 июня 2022 19:39
автор: Александр Шульгин

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран объяснил причины ухода Юрия Жиркова и Павла Мамаева из команды.

«Когда мы проводили стыки, Паша и Юра уже фактически были вне команды. Понимали - клуб с ними контракты не продлит. У нас все должны бегать, отбирать мяч, отрабатывать по полной в обороне. Жирков и Мамаев - большие мастера, прошли серьезный путь. С уважением отношусь к ним. Но в сегодняшних «Химках» ставка, прежде всего, на голодных футболистов. Играть только за счет класса нам еще тяжело», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Жирков пришел в команду во время зимней паузы, подписав контракт до окончания сезона. До этого Юрий полгода поддерживал форму самостоятельно после ухода из «Зенита» летом 2021 года. Защитник три раза появился на поле, не отметившись результативными действиями.

Мамаев перешел в клуб из «Ростова» и принял участие всего в одном матче.

источник: «Спорт-Экспресс»
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