Ваноли признался, что остаться в «Спартаке» ему помог итальянский посол

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о роли итальянского посла в том, что он остался в клубе и доработал сезон до конца.

«Беспокойство было велико, но продолжать работу было правильным решением. Самая большая благодарность моей жене. Больше всего пострадала моя семья.

Психологическая нагрузка была немалая, я провел действительно тяжелые дни. Мы часами ехали в Ростов-на-Дону поездом, в город на границе с Украиной. К счастью, в Москве мы чувствовали себя в безопасности. Итальянский посол, с которым я был в постоянном контакте, всегда меня успокаивал», - приводит слова специалиста L'Arena.

Напомним, Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством команда завершила сезон на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, однако смогла выиграть Кубок страны.

Кроме того, «Спартак» должен был играть с немецким «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, но не смог принять участия в плей-офф турнира в связи с отстранением УЕФА российских клубов от международных соревнований под своей эгидой.