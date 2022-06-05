«Чистая провокация». В Крыму прокомментировали форму сборной Украины

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин прокомментировал форму сборной Украины на финальный стыковой матч против команды Уэльса с картой страны, на которой полуостров изображен в ее составе.

«Не понимаю, зачем украинцы вообще нас трогают и используют территорию Крыма как часть своей страны. Крымский футбольный союз уже обращался в УЕФА с просьбой дать разъяснение по этой ситуации. Мы напишем аналогичное письмо завтра. Чистая провокация со стороны украинцев», - приводит слова Бородкина «РИА Новости».

Напомним, в эти минуты идет второй тайм, счет 1:0 в пользу валлийцев. Единственный мяч в свои ворота забил Андрей Ярмоленко.