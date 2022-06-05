Сергей Юран: У Мирзова завышена самооценка

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о поведении нападающего Резиуана Мирзова.

«Считаю, у него немного завышена самооценка. Хотя он довольно талантливый игрок. Но какая-то тенденция в отношениях с тренерами у него прослеживается. Как правило, у нас одни и те же требования, которые должны выполняться. А он почему-то считает иначе, с чем-то не соглашаясь на тренировках.

К сожалению, против команд, которые выше нас классом, где требовалось много работать без мяча, он нередко выпадал», – цитирует Юрана «СЭ».

В минувшем сезоне 28-летний Мирзов провел 27 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Игрок помог «Химкам» занять 13-е место в РПЛ и сохранить прописку в высшем дивизионе.