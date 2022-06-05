Ваноли рассказал, как решился возглавить «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как он решился возглавить столичный клуб и сообщить об этом Антонио Конте, у которого работал в тренерском штабе лондонского «Тоттенхэма».

«Наше расставание было неожиданным. Возможность возглавить «Спартак» появилась через два дня после того, как Конте принял «Тоттенхэм». Я провел две ночи без сна, а потом понял: надо соглашаться. Мне было трудно сказать об этом Конте, за него я всегда отдавал себя на 110%, - приводит слова Ваноли L'Arena.

Напомним, Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством команда завершила сезон на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, однако смогла выиграть Кубок страны.

Кроме того, «Спартак» должен был играть с немецким «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, но не смог принять участия в плей-офф турнира в связи с отстранением УЕФА российских клубов от международных соревнований под своей эгидой.