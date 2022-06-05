Уэльс обыграл Украину и вышел в финальную часть ЧМ-2022

Надаль решил не отставать от любимого «Реала»! Как великий Рафа тоже стал 14-кратным в Париже-2022

Рафаэль Надаль 14-й раз стал чемпионом «Ролан Гаррос» - главного теннисного турнира на грунтовых кортах. В финальном матче знаменитый испанец обыграл в трех партиях Каспера Руда из Норвегии.