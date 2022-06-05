ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Уэльс обыграл Украину и вышел в финальную часть ЧМ-2022

Судьбу встречи решил автогол команды Александра Петракова
05 июня 2022 20:56
автор: Александр Шульгин

В финальном стыковом поединке ЧМ-2022 сборная Уэльса дома обыграла команду Украины и вышла в финальную часть турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в свои ворота забил полузащитник гостей АНдрей Ярмоленко, неудачно попытавшийся спасти команду после удара Гарета Бэйла.

Таким образом, Уэльс получил путевку в Катар. Ранее команда Роберта Пэйджа в полуфинале обыграла австрийцев.

Добавим, что финал должен был состояться еще 29 марта, однако был перенесен.

ЧМ-2022. Стыковые матчи
Финал
Уэльс - Украина - 1:0 (1:0)
Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)
Уэльс: Хеннесси, Робертс, Ампаду, Родон, Б. Дэвис, Н. Уильямс (Норрингтон-Дэвис, 90), Аллен, Рэмси, Джеймс (Джонсон, 71), Бэйл (Уилсон, 83), Мур.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 70), Малиновский (Шапаренко, 70), Зинченко, Цыганков (Мудрик, 86), Ярмоленко, Яремчук (Довбык, 77).
Предупреждения: Аллен, 3; Джеймс, 3 - Миколенко, 32.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Чехия - Испания: Кухта начнет матч с первых минут
Команды объявили стартовые составы
05.06.2022 21:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
Португалия и Швейцария объявили стартовые составы на матч Лиги наций
Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут
05.06.2022 21:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уэльс обыграл Украину и вышел в финальную часть ЧМ-2022
Судьбу встречи решил автогол команды Александра Петракова
05.06.2022 20:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ваноли рассказал, как решился возглавить «Спартак»
Итальянец завоевал первый Кубок России для красно-белых за последние 19 лет
05.06.2022 20:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сергей Юран: У Мирзова завышена самооценка
В минувшем сезоне 28-летний форвард забил 4 гола в 27 матчах.
05.06.2022 20:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Чистая провокация». В Крыму прокомментировали форму сборной Украины
Ранее РФС направил в ФИФА жалобу по данному поводу
05.06.2022 20:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ваноли признался, что остаться в «Спартаке» ему помог итальянский посол
Специалист продолжает работу в России
05.06.2022 20:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уэльс обыгрывает Украину после первого тайма стыкового матча ЧМ-2022
Валлийцам удалось распечатать ворота Георгия Бущана
05.06.2022 19:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уэльс – Украина: Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота
Валлийцы повели в счете на 34-й минуте.
05.06.2022 19:44
Футбол
Юран объяснил, почему Жирков и Мамаев покинули «Химки»
Тренер намекнул на недостаточный объем оборонительных действий футболистов
05.06.2022 19:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Надаль решил не отставать от любимого «Реала»! Как великий Рафа тоже стал 14-кратным в Париже-2022
Рафаэль Надаль 14-й раз стал чемпионом «Ролан Гаррос» - главного теннисного турнира на грунтовых кортах. В финальном матче знаменитый испанец обыграл в трех партиях Каспера Руда из Норвегии.
«Целый час за ними по комнате аккуратненько бегала!» Анна Щербакова приютила бездомного пса
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова посетила выставку бездомных животных и забрала домой питомца по кличке Мёд.
Иногда они возвращаются. Как польский «смутьян» Крыховяк разочаровался в Греции и захотел обратно в Россию
Источники сообщают, что Гжегож Крыховяк склоняется к возобновлению карьеры в РПЛ.
ЦСКА — не чемпион впервые за 20 лет! Как «Зенит» вырвал историческую победу в Золотом матче Лиги ВТБ
Новым чемпионом России по баскетболу стал «Зенит». В седьмом, решающем матче финала плей-офф команда из Санкт-Петербурга сенсационно обыграла ЦСКА в Москве – 81:75.
Американская мечта сбылась! Как Девин Хейни стал новым абсолютным чемпионом в легком весе
В Мельбурне прошел знаковый титульный поединок, в котором американец Девин Хейни уверенно победил австралийца Джорджа Камбососа.
Венгры не встали на колени — и впервые за 60 лет победили Англию! Сенсации в Лиге наций продолжаются
<p>Венгры не встали на колени перед Англией, Манчини устоял с дублерами перед Германией. Лига наций продолжает удивлять В очередной игровой день в Лиге наций фавориты</p>
Английский «юмор». В Лондоне хотели навредить Медведеву, а сделали его номером один в мире минимум на месяц
Сомнений больше нет: 13 июня Даниил Медведев вновь возглавит рейтинг АТР. Он останется первой ракеткой планеты как минимум до конца Уимблдона, от которого был отстранен вместе с другими российскими теннисистами.
По стопам Лемье! Как наш хоккейный суперталант поборол рак
18-летний форвард из системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко справился с тяжелейшим недугом и вернется в хоккей, как звезда «Питтсбурга» Марио Лемье в 1993-м.
Бой с Дациком — «самоубийство» для Емельяненко?
Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком, хотя даже его преданные фаны уверены, что ему пора завязывать. «Плеймейкер» разбирается, что происходит с некогда звездой ММА.
Лига сенсаций! Франция продула Дании, Хорватия разгромлена Австрией, а Бельгия — Нидерландами
Третий игровой день в Лиге наций принес ряд неожиданных результатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика