Уэльс обыграл Украину и вышел в финальную часть ЧМ-2022

В финальном стыковом поединке ЧМ-2022 сборная Уэльса дома обыграла команду Украины и вышла в финальную часть турнира.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в свои ворота забил полузащитник гостей АНдрей Ярмоленко, неудачно попытавшийся спасти команду после удара Гарета Бэйла.
Таким образом, Уэльс получил путевку в Катар. Ранее команда Роберта Пэйджа в полуфинале обыграла австрийцев.
Добавим, что финал должен был состояться еще 29 марта, однако был перенесен.
ЧМ-2022. Стыковые матчи
Финал
Уэльс - Украина - 1:0 (1:0)
Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)
Уэльс: Хеннесси, Робертс, Ампаду, Родон, Б. Дэвис, Н. Уильямс (Норрингтон-Дэвис, 90), Аллен, Рэмси, Джеймс (Джонсон, 71), Бэйл (Уилсон, 83), Мур.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 70), Малиновский (Шапаренко, 70), Зинченко, Цыганков (Мудрик, 86), Ярмоленко, Яремчук (Довбык, 77).
Предупреждения: Аллен, 3; Джеймс, 3 - Миколенко, 32.