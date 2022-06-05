Португалия и Швейцария объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Сборные Португалии и Швейцарии назвали стартовые составы команд на матч второго тура Лиги наций.
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Нуну Мендеш, Отавио, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Диогу Жота, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду.
Швейцария: Грегор Кобель, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Фабиан Фрай, Кевин Мбабу, Гранит Джака, Джибриль Соу, Рубен Варгас, Шердан Шакири, Ренато Штеффен, Харис Сеферович.
Встреча пройдет в Португалии. Начало в 21.45 по московскому времени.
источник: UEFA (УЕФА)