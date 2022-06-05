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Линекер – о выходе сборной Уэльса на ЧМ: Жаль, что это случилось за счет Украины

Валлийцы пробились на первенство планеты впервые с 1958 года.
05 июня 2022 21:35
автор: Артур Гичунцев

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победу сборной Уэльса в финале стыковых матчей с командой Украины (1:0).

«Поздравляю Уэльс с выходом на чемпионат мира. Жаль, что это случилось за счет Украины, но это прекрасное достижение. Отлично сыграно», – написал англичанин в соцсети.

Напомним, валлийцы обыграли сборную Украины благодаря автоголу нападающего Андрея Ярмоленко на 34-й минуте.

Таким образом, Уэльс выиграл путевку на турнир, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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