Линекер – о выходе сборной Уэльса на ЧМ: Жаль, что это случилось за счет Украины

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победу сборной Уэльса в финале стыковых матчей с командой Украины (1:0).

«Поздравляю Уэльс с выходом на чемпионат мира. Жаль, что это случилось за счет Украины, но это прекрасное достижение. Отлично сыграно», – написал англичанин в соцсети.

Напомним, валлийцы обыграли сборную Украины благодаря автоголу нападающего Андрея Ярмоленко на 34-й минуте.

Таким образом, Уэльс выиграл путевку на турнир, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.