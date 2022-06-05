Уткин отреагировал на поражение сборной Украины в матче с Уэльсом

Спортивный журналист Василий Уткин оставил запись в соцсети, посвященную победе сборной Уэльса в финале стыковых матчей с командой Украины (1:0).

«Проиграла Украина – и проиграла. Уэльс сейчас мощная сборная.

Теперь у Бэйла есть повод продлить карьеру. Вот же интересно, кто его захочет. При том, что никаких интересов, кроме собственных, он не отстаивает», – написал Уткин.

Напомним, валлийцы обыграли сборную Украины благодаря автоголу нападающего Андрея Ярмоленко на 34-й минуте.

Таким образом, Уэльс выиграл путевку на турнир, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.