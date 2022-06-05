Зинченко - о матче с Уэльсом: Я не считаю, что мы заслужили поражение

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение своей национальной команды в финальном стыковом поединке ЧМ-2022 от Уэльса.

«Сегодня каждый из нас выложился, отдал все на поле. Вратарь сборной Уэльса сыграл потрясающе, он лучший игрок матча. В целом я не считаю, что мы заслужили поражение, но это футбол, такое бывает.

Я чувствую сожаление из-за наших болельщиков, но желаю сборной Уэльса всего наилучшего на чемпионате мира», - приводит слова Зинченко Sky Sports.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев. Единственный мяч забил в свои ворота полузащитник украинцев Андрей Ярмоленко.

Уэльс вышел в финальную стадию мирового первенства впервые за последние 64 года.