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«Мы были великолепны, а болельщики - невероятны»: тренер Уэльса - о победе над Украиной

Валлийцы вышли в финальную стадию ЧМ впервые за 64 года
05 июня 2022 23:16
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж прокомментировал успех своей команды в финальном стыковом матче ЧМ-2022 против Украины.

«Это был эмоциональный матч. Временами было неспокойно, но мы сумели справиться. В общем, мы были великолепны. Болельщики были невероятны. Они помогали нам с первой и до 96-й минуты.

Люди спрашивали меня перед игрой, не нервничаю ли я. Но я был скорее приятно взволнован, потому что я доверяю этим парням. Я вижу, что они делают на тренировках. Конечно, я нервничал, но я доверял футболистам», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев. Единственный мяч забил в свои ворота полузащитник украинцев Андрей Ярмоленко.

Уэльс вышел в финальную стадию мирового первенства впервые за последние 64 года.

источник: UEFA (УЕФА)
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