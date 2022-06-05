«Мы были великолепны, а болельщики - невероятны»: тренер Уэльса - о победе над Украиной

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж прокомментировал успех своей команды в финальном стыковом матче ЧМ-2022 против Украины.

«Это был эмоциональный матч. Временами было неспокойно, но мы сумели справиться. В общем, мы были великолепны. Болельщики были невероятны. Они помогали нам с первой и до 96-й минуты.

Люди спрашивали меня перед игрой, не нервничаю ли я. Но я был скорее приятно взволнован, потому что я доверяю этим парням. Я вижу, что они делают на тренировках. Конечно, я нервничал, но я доверял футболистам», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев. Единственный мяч забил в свои ворота полузащитник украинцев Андрей Ярмоленко.

Уэльс вышел в финальную стадию мирового первенства впервые за последние 64 года.