Дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций

В матче второго тура группового этапа дивизиона А Лиги наций сборная Португалии на своем поле разгромила команду Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Криштиану Роналду. Еще по разу отличились Виллиам Карвалью и Жоау Канселу.

Португальцы набрали четыре очка и возглавили группу 2, обойдя Чехию по дополнительным показателям.

Швейцарцы после двух поражений замыкают турнирную таблицу квартета.

Лига наций. Группа 2

2-й тур

Португалия - Швейцария - 4:0 (3:0)

Голы: Карвалью, 15; Роналду, 35; 40; Канселу, 68.

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Перейра, Мендеш, Отавио (Леау, 78), Карвалью, Невеш (Палинья, 78), Жота (Орта, 67), Фернандеш (Бернарду Силва, 67), Роналду.

Швейцария: Кобель, Родригес (Окафор, 62), Шер, Фрай, Мбабу, Джака, Соу (Гавранович, 82), Варгас, Шакири (Фройлер, 70), Штеффен (Боттани, 70), Сеферович (Эмболо, 62).

Предупреждения: Фернандеш, 33 - Шер, 14; Штеффен, 49.