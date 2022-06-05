Сборная Чехии упустила победу над Испанией в матче Лиги наций

Сборная Чехии сыграла вничью с командой Испании в матче 2-го тура Лиги наций. Встреча прошла в Праге и завершилась со счетом 2:2.

Первый гол был забит на 4-й минуте, а его автором стал Якуб Пешек. Испанцы восстановили равновесие в компенсированное время к первому тайму: отличился Гави.

На 66-й минуте нападающий «Локомотива» Ян Кухта вывел хозяев вперед, однако, в самой концовке поединка его команда пропустила гол от Иньиго Мартинеса.

Таким образом, чехи набрали четыре очка и занимают второе место в своей группе Лиги наций. У испанцев – два очка и третья позиция.

9 июня сборная Чехии сыграет с Португалией, а команда Испании в тот же день встретится со Швейцарией.