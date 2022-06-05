Холанд помог Норвегии возглавить свою группу, и другие результаты Лиги наций

Во втором туре дивизиона В Лиги наций Норвегия на выезде обыграла Швецию и возглавила группу 4.

Оба гола в составе гостей забил Эрлинг Холанд. Шведы ответили точным ударом Энтони Эланга. Итог - 2:1 в пользу норвежцев. В параллельной встрече сербы на своем поле разгромили Словению (4:1).

Таким образом, после двух туров Норвегия с двумя победами возглавляет квартет. У Сербии и Швеции по три очка, но балканцы опережают скандинавов по дополнительным показателям. Словенцы с нулем очков замыкают турнирную таблицу.

В дивизионе С Северная Македония обыграла Гибралтар (2:0), Кипр и Северная Ирландия разошлись миром (0:0), Грузия на выезде крупно переиграла Болгарию (5:2, один из мячей на счету Хвичи Кварацхелии), а доигрывавшее матч вдевятером из-за двух удалений Косово проиграло Греции (0:1).