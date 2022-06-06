Бэйл рассказал, не передумал ли он завершать карьеру

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о своих планах по завершению своей спортивной карьеры.

«Возможно, я отложу этот вопрос на некоторое время», - приводит слова футболиста Sky Sports.

Напомним, накануне валлийцы в финале стыковых матчей обыграли Украину. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев. Единственный мяч забил в свои ворота полузащитник украинцев Андрей Ярмоленко после удара Бэйла.

Уэльс вышел в финальную стадию мирового первенства впервые за последние 64 года.