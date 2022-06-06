Асхабадзе объяснил, почему Федун навсегда вписал свое имя в историю «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе, занимающий ныне аналогичную должность в воронежском «Факеле», оценил годы управления красно-белыми Леонидом Федуном.

«Этот ответ надо отдать на откуп многочисленным болельщикам «Спартака», а ряд спортивных достижений и открытие нового стадиона для клуба навсегда останутся в истории футбольной России», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Напомним, сразу после финала Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) Федун намекнул на то, что уходит от управления клубом. По информации СМИ, бизнесмен продал свою долю правлению «Лукойла».

Под патронажем Леонида Арнольдовича за 18 лет красно-белые завоевали один чемпионский титул, один Кубок и один Суперкубок страны.