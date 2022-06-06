Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш завершил свою игровую карьеру

Бывший центральный защитник сборной Португалии Бруну Алвеш в своих соцсетях сообщил о том, что его карьера футболиста была завершена.

Отметим, что в ноябре прошлого года игроку исполнилось 40 лет. Последним клуб в его карьере стал греческий «Аполлон», куда он перешел в сентябре прошлого года.

– Объявляю о завершении своей футбольной карьеры и хочу поблагодарить все клубы, всех тренеров и всех людей, которые были причастны к моей спортивной жизни, – написал Алвеш.

Напомним, что Алвеш был известен по выступлениям за такие команды, как «Зенит», «Фенербахче», «Порту», «Парма», АЕК, «Кальяри», «Рейнджерс», «Витория» и «Фаренсе». Всего на клубном уровне он провел 623 матча, забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Португалии Алвеш отыграл 96 встреч (11 голов). В 2016 году он стал чемпионом Европы.