«Ливерпуль» отказался от первого предложения «Баварии» по трансферу Мане

Руководство «Ливерпуля» не согласилось с условиями перехода нападающего клуба Садио Мане в «Баварию».

Как сообщает The Times, мюнхенская команда отправила англичанам предложение в размере 24,5 млн евро за переход 30-летнего сенегальца. При этом еще 4,6 млн предусмотрены в виде различных бонусов. Отмечается, что в стане «красных» сочли данную сумму заниженной.

Ранее появлялась информация о том, что Мане близок к подписанию трехлетнего контракта с «Баварией».

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе команды он отыграл 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «красными» футболист стал чемпионом Англии, а также завоевал Лигу чемпионов.

Действующий контракт Мане с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона-2022/23.