Ибрагимович может перейти в клуб Сильвио Берлускони

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович входит в сферу интересов новичка чемпионата Италии – «Монцы».

Как сообщает Calcio Mercato, команда бывшего владельца «россонери» Сильвио Берлускони готова рассмотреть вариант с подписанием 40-летнего шведа в случае, если футболист не будет продлевать свой контракт с красно-черными.

Напомним, что действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня 2022 года. В данный момент стороны пока не договорились о заключении нового трудового договора.

В минувшем сезоне шведский форвард провел во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал три голевых паса. Он помог «Милану» выиграть чемпионский титул впервые за 11 лет.

Недавно Ибрагимович перенес операцию на левом колене. Сроки его восстановления составят от 7 до 8 месяцев.