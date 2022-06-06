Юран заявил, что отказался бы от возможности подписать Кокорина в «Химки»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о том, согласился ли он подписать в свой клуб нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Отметим, что в зимнее трансферное окно в СМИ появлялись слухи об интересе подмосковной команды к 31-летнему нападающему.

– Я бы отказался. Я просто не понимаю некоторых вещей – Бог одарил таким футбольным талантом, а ты его не реализовываешь. Я с ним не общался. Но знаю, что он мог бы достичь гораздо большего. Может быть, уже устал от футбола, – цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за «фиалок» 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.