Игрок «Зенита» Клаудиньо заявил, что огорчен решением УЕФА продлить отстранение России от еврокубков

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился своим мнением по поводу ситуации с отстранением клубов из России от участие в еврокубках.

Отметим, что в прошедшем сезоне подопечные Сергея Семака заняли третье место на групповой стадии Лиги чемпионов в квартете H с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». В стыковых матчах Лиги Европы петербуржцы не смогли пройти «Бетис» (2:3, 0:0).

– Очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта – выступать в Лиге чемпионов. Упорно работаем, чтобы стать первыми и выступать среди лучших команд Европы. Мы ни в чем не виноваты! – цитирует Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.