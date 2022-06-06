Сборная Канады отказалась от участия в товарищеском матче против Панамы из-за конфликта с федерацией

Товарищеский матч сборных Канады и Панамы, запланированный на 5 июня, не состоялся.

Как сообщает журналист TSN Рик Уэстхед, данная ситуация произошла из-за того, что игроки канадской команды отказались выходить на поле в связи с разногласиями с Канадской футбольной ассоциацией в финансовых вопросах.

Отмечается, что футболистов сборных не устроил предложенный организацией новый контракт. Согласно данным источника, игроки потребовали пересмотреть условия трудового соглашения на телетрансляции и спонсорство, а также заключить равноправный контракт с женской национальной командой.

Напомним, что сборная Канады примет участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Ее соперниками по группе F станут Бельгия, Хорватия и Марокко. Канадцы вышли в финальную часть мирового первенства впервые за 36 лет.