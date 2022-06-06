Терехин выразил мнение, что Зелимхан Бакаев сможет усилить состав «Зенита»

Бывший форвард «Локомотива» Олег Терехин высказался по поводу ухода из «Спартака» атакующего полузащитника клуба Зелимхана Бакаева.

Отметим, что 1 июня пресс-служба красно-белых объявила о том, что 25-летний хавбек покидает команду в связи с истечением срока контракта. Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

– Непонятно, почему он «Спартаку» оказался не нужен. Он является креативным, хорошим игроком. «Зениту» он однозначно поможет. Слабо провел последний сезон? На многие матчи его редко выпускали, на финал Кубка не выпустили. А так он забивает, хороший игрок, – цитирует Терехина «Спорт уик-энд».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.