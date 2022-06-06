Ди Мария надеется на переход в «Барселону» летом 2022 года

Атакующий полузащитник Анхель Ди Мария, ранее покинувший «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта, может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 34-летний аргентинец заинтересован в том, чтобы подписать контракт с «Барселоной». Отмечается, что ради предложения сине-гранатовых футболист готов отказать «Ювентусу».

Напомним, что Ди Мария выступал за «ПСЖ» с августа 2015 года. В общей сложности он отыграл за парижан 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрока защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Бенфики». В составе сборной Аргентины он провел 122 встречи (25 голов).