Холанд рассказал об оскорблениях защитника сборной Швеции в свой адрес во время матча Лиги наций

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился подробностями конфликта с защитником сборной Швеции Александром Милошевичем во время во время матча Лиги наций.

Напомним, что очная встреча национальных команд состоялась вчера, 5 июня, в Стокгольме. Нападающий «Манчестер Сити» отличился двумя забитыми мячами и принес своей сборной победу со счетом 2:1.

– Сперва он назвал меня проституткой. Потом он сказал, что собирается сломать мне ноги, а через полторы минуты я отметился голом. Это было прекрасно, – цитирует Холанда TV2.no.

Добавим, что в данный момент Норвегия возглавляет турнирную таблицу группы 4 в Лиге B, набрав шесть очков в двух проведенных встречах. На второй и третьей строчках располагаются Сербия и Швеция соответственно (по три очка). Замыкает квартет сборная Словении, на счету которой два поражения в двух играх.