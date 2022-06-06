Три клуба чемпионата России интересуются возможностью подписания бывшего игрока «Уфы» Мрзляка

Агент Марсель Качинари, представляющий интересы бывшего полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал о переговорах с клубами чемпионата России по переходу его клиента летом 2022 года.

Напомним, что 29-летний хорват покинул команду из Башкортостана 30 мая на правах свободного агента.

– Переговоры продолжаются, до конца этой недели должна наступить окончательная ясность. Но мы ведем переговоры уже не с двумя, а с тремя российскими клубами. Из топ-5 никого нет, к сожалению, «Зенита» в списке нет, – цитирует Качинари «РБ-Спорт».

Отметим, что Мрзляк выступал за «Уфу» с ноября 2020 года. Всего в составе клуба он отыграл 43 матча, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Уфа» покинула РПЛ. В стыковых играх коллектив под руководством Алексея Стукалова уступил «Оренбургу» (2:2, 1:2).