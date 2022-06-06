Писарев подтвердил, что в сентябре 2022 года сборная России проведет два товарищеских матча

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о том, что в сентябре запланированы два товарищеских матча с участием национальной команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что подопечные Валерия Карпина сыграют одну встречу против Ирана. Матч должен пройти либо в Тегеране, либо в Москве. При этом второй спарринг-партнер российской сборной пока не определен.

– Сентябрьским сбором занимаются отделы РФС. Надеюсь, что сбор в сентябре будет. В каком формате? Формат предполагает две игры в сентябре, значит, две игры сыграем. Логистику определяет РФС. Нам важен сбор, чтобы пауза долгой не была, – приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.